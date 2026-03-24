Domenica scorsa, a Marina di Vecchiano, circa 150 volontari si sono riuniti per pulire le spiagge. L’evento ha coinvolto cittadini di diverse età, che hanno raccolto rifiuti lungo la battigia e le aree adiacenti. La partecipazione si è svolta nella mattinata, con l’obiettivo di rimuovere detriti e migliorare la pulizia della zona costiera.

Vecchiano, 23 marzo 2026 - Sono state circa 150 le persone che domenica scorsa hanno preso parte alla 24esima edizione della “Pulizia della Spiaggia” a Marina di Vecchiano, un appuntamento ormai consolidato che unisce volontari, associazioni e istituzioni con un obiettivo comune: tutelare e valorizzare il litorale. Una partecipazione ampia e trasversale, che ha visto coinvolte numerose realtà del territorio e non solo. Tra queste Legambiente Pisa e Versilia, WWF Pisa, LIPU, Anpana, Greenpeace, GAV, Attiesse, Fruitori di Bocca di Serchio, Palio rionale vecchianese, Proloco Vecchiano, Filarmonica Senofonte Prato, Plastic Free Pisa,... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Oltre 150 persone hanno pulito le spiagge a Marina di Vecchiano

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