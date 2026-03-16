Le incredibili 24 ore di Banda | esce dall’ospedale dopo il malore poi ci torna per la nascita della figlia

Lameck Banda ha trascorso due giorni intensi, uscendo dall’ospedale dopo aver avuto un malore durante la partita Napoli-Lecce, e poi tornando nel reparto di Lecce per assistere alla nascita della sua prima figlia, Rumi Ezlyn. Durante questo breve periodo ha attraversato momenti di preoccupazione e di grande felicità, vivendo due esperienze diverse in due ospedali diversi.

Dalla paura alla gioia. Lameck Banda è passato due volte dall’ospedale nel giro di due giorni. Prima dal “Caldarelli” di Napoli dopo il malore accusato durante Napoli – Lecce, poi da quello di Lecce, dove è nata Rumi Ezlyn, la sua prima figlia. Sono state 24 ore movimentate per l’esterno zambiano del Lecce, per fortuna finite nel migliore dei modi. Il giocatore del Lecce ha infatti accusato un malore durante la partita contro il Napoli di sabato 14 marzo, vinta in rimonta 2-1 dagli azzurri di Conte, accasciandosi sul terreno di gioco e venendo trasportato in ospedale. L’esterno zambiano però è stato dimesso il giorno dopo ed è tornato a casa, dove ad accoglierlo c’era una sorpresa speciale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Le incredibili 24 ore di Banda: esce dall’ospedale dopo il malore, poi ci torna per la nascita della figlia Articoli correlati Leggi anche: Banda, prima malore poi gioia: dimesso da ospedale per assistere a nascita figlia Leggi anche: Lecce: il giocatore banda dimesso dall’ospedale dopo il malore contro il Napoli.