Morte della professoressa dopo le dimissioni dall' ospedale Maria Vittoria di Torino c' è un medico indagato

Il 14 maggio 2026, una professoressa di 59 anni è stata trovata senza vita nella sua abitazione, situata nelle vicinanze dell'ospedale Maria Vittoria di Torino. Dopo aver presentato dimissioni dall'ospedale, si sono aperte indagini sulla sua morte. La procura di Torino ha iscritto nel registro degli indagati un medico del pronto soccorso dell'ospedale, in relazione a questo episodio. La vicenda tiene sotto osservazione le circostanze che hanno portato al decesso della vittima.

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