maria de filippi interrompe e rovina la scelta di ciro solimeno a ued video

Durante la puntata di oggi di Uomini e Donne, Ciro Solimeno ha scelto Elisa Leonardi come compagna. Tuttavia, Maria De Filippi ha interrotto la trasmissione e ha influenzato la decisione, comportandosi in modo considerato inaspettato.

Quella di oggi è stata la puntata di Uomini e Donne dedicata alla scelta di Ciro Solimeno, la quale è ricaduta su Elisa Leonardi, mentre Maria De Filippi ha assunto un comportamento inatteso. Martina Calabrò, dal canto suo, ha avuto una reazione spiazzante che ha stupito tutti. Le ultime esterne di Ciro Solimeno con Martina ed Elisa. La puntata di oggi di Uomini e Donne è stata interamente dedicata alla scelta di Ciro Solimeno. Dopo l’ingresso del tronista e delle corteggiatrici, si sono viste le ultime esterne di una giornata con entrambe le ragazze. Elisa Leonardi ha portato Ciro nella sua città. I due sono stati al mercato e poi si sono concessi qualche momento di tenerezza e di confessioni. 🔗 Leggi su Tutto.tv

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