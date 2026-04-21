Durante una puntata di Uomini e Donne, Maria De Filippi ha spiegato in studio quale tra Elisa e Martina sia la preferita di Ciro Solimeno. La conduttrice ha fornito dettagli sulla situazione sentimentale del tronista, specificando chi tra le due corteggiatrici riceve maggiore attenzione da parte sua. La scena si è concentrata sulla scelta di Ciro e sulle sue emozioni, con gli ospiti e il pubblico che hanno assistito alla rivelazione.

Nel confronto tra Elisa e Martina, Maria De Filippi interviene in studio e chiarisce la situazione sentimentale di Ciro, rivelando chi tra le due corteggiatrici è davvero più vicina al suo cuore. Oggi, martedì 21 aprile 2026, è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne, con Maria De Filippi alla conduzione. In studio, come sempre, gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti, affiancati da Tinì Cansino. Nel nuovo appuntamento il trono di Ciro resta più incerto che mai, mentre nel parterre over le dinamiche continuano a sorprendere. Trono classico: Ciro diviso tra Elisa e Martina La puntata si apre con il trono classico e con l'unico tronista rimasto: Ciro Solimeno.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Uomini e Donne: Maria De Filippi svela chi Ciro Solimeno preferisce tra Elisa e Martina

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