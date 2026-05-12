Nella puntata del 12 maggio di Uomini e Donne, si è visto il ritorno in studio di Elisa Leonardi, che aveva annunciato l’intenzione di abbandonare il programma. Durante l’episodio, si è assistito a un confronto tra Ciro Solimeno ed Elisa, mentre Maria De Filippi ha avuto uno scontro con un cavaliere. La puntata ha visto anche l’intervento di un’altra protagonista, Ciro Solimeno, coinvolto nel dialogo con Elisa.

La puntata del 12 maggio di Uomini e Donne è stata incentrata sul ritorno in studio di Elisa Leonardi, dopo aver manifestato l’intenzione di lasciare la trasmissione. Successivamente si è tornati a parlare del Trono Over, con un blocco piuttosto movimentato che ha riguardato il cavaliere Stefano. Il confronto tra Ciro Solimeno ed Elisa Leonardi a Uomini e Donne, e la reazione di Martina Calabrò. Nella puntata di oggi di Uomini e Donne è tornata Elisa Leonardi, ma sul piede di guerra. Ciro Solimeno voleva andare a riprenderla, ma lei era in viaggio con le amiche. Quando ha appreso che Ciro volesse andare da lei, ha deciso di presentarsi in studio.🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Confronto tra Ciro Solimeno ed Elisa a UeD, Maria De Filippi contro un cavaliere

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