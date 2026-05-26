Durante l'ultimo ballottaggio di “Amici di Maria De Filippi”, Angie non è riuscita a raggiungere la finale, venendo eliminata a un passo dal traguardo. La concorrente ha raccontato di aver avuto un episodio in cui è caduta dalle scale durante il percorso nel programma, e ha descritto Lorenzo come goffo e divertente, con il quale ha stretto un forte legame. La vittoria finale è andata a Lorenzo Salvetti.

Per un soffio non ha agguantato la Finale di “ Amici di Maria De Filippi”, all’ultimo ballottaggio ha avuto la meglio il suo carissimo amico Lorenzo Salvetti, che poi ha vinto. Angie è stata tra le protagoniste del talent show di Canale 5, e ha vinto il “Trofeo delle Radio”, un riconoscimento assegnato dai principali network radiofonici italiani. Si intitola “Sogni di Vetro”, l’Ep che ha appena pubblicato. Che ne pensi della vittoria di Lorenzo ad “Amici”? Gli voglio veramente tanto bene, penso che se lo meriti tanto. Io e lui ci siamo capiti tanto, ci siamo trovati nel fatto che comunque entrambi avevamo un passato nella musica e quindi condividevamo la pressione e l’importanza di fare una squadra. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Maria De Filippi è una luce. Più cadi e più è difficile rialzarti e ad Amici sono davvero caduta dalle scale! Lorenzo è goffo e divertente, abbiamo legato molto”: parla Angie

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