Maria De Filippi sta attraversando una fase di difficoltà nel suo percorso televisivo, con il suo programma più noto che ha registrato un calo di ascolti. Nel 2026, il suo show “C’è posta per te” è stato superato da “The Voice Kids” di Rai 1, segnando il momento più difficile per la conduttrice negli ultimi anni. Questa situazione ha portato a una diminuzione della visibilità del programma e a un confronto con altri format televisivi.

Maria De Filippi sta vivendo un momento di crisi nel suo percorso televisivo. Il suo programma di punta, C’è posta per te, ha registrato un calo di ascolti, superato da The Voice Kids di Rai 1. Questo cambiamento segna un punto di svolta per la conduttrice, che ha dominato il panorama televisivo italiano per anni. La situazione attuale la costringe a riflettere su un pubblico che sta cambiando e su come affrontare questa nuova realtà. Arriva lo Speciale di Amici 25 dopo la finale: data, ospiti e chi conduce Un successo che vacilla. Nel 2025, i ricavi della casa di produzione di Maria De Filippi, Fascino PGT, erano in crescita. Tuttavia, quest’anno, il programma C’è posta per te ha visto un calo di spettatori, passando dal 30,5% al 26,5% di share. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Maria De Filippi affronta una crisi: il 2026 è l’anno più difficile

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