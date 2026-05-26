Marco Sagliocchi presenta La timidezza delle chiome a Vineapolis

Notizia in breve

Lo scrittore napoletano Marco Sagliocchi ha presentato il suo nuovo romanzo, “La timidezza delle chiome”, a Vineapolis. Questa è la prima presentazione ufficiale dell’opera, pubblicata da De Nigris Editore. L’evento ha visto la partecipazione di pubblico e appassionati, con l’autore che ha illustrato i temi e le ispirazioni del libro. Nessun dettaglio è stato fornito su date future o altre tappe della presentazione.