Marco Sagliocchi presenta La timidezza delle chiome a Vineapolis
Lo scrittore napoletano Marco Sagliocchi ha presentato il suo nuovo romanzo, “La timidezza delle chiome”, a Vineapolis. Questa è la prima presentazione ufficiale dell’opera, pubblicata da De Nigris Editore. L’evento ha visto la partecipazione di pubblico e appassionati, con l’autore che ha illustrato i temi e le ispirazioni del libro. Nessun dettaglio è stato fornito su date future o altre tappe della presentazione.
Lo scrittore napoletano Marco Sagliocchi torna nella sua città per la prima presentazione ufficiale del suo nuovo romanzo, “La timidezza delle chiome”, pubblicato da De Nigris Editore.L’appuntamento è fissato per sabato 30 maggio alle ore 19:00 presso lo spazio culturale Vineapolis, in Viale. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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