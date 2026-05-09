È uscito “La timidezza delle chiome”, il nuovo romanzo di Marco Sagliocchi. La narrazione si svolge tra mare, pineta e rapporti umani caratterizzati da tensione e sospensione. Al centro della storia ci sono temi come la paternità, l’identità e le fragilità legate alla creatività. Il libro esplora le relazioni tra personaggi che affrontano difficoltà e introspezioni, creando un racconto che unisce ambientazioni naturali e profonde dinamiche emotive.

Una storia intensa su paternità, identità e fragilità creative, ambientata tra mare, pineta e rapporti umani sospesi. Cosa accade quando uno scrittore perde il controllo del personaggio che gli ha cambiato la vita? È da questa domanda che prende forma , in uscita il 6 maggio per De Nigris Editore. L’autore napoletano torna con una storia che intreccia paternità, blocchi creativi e identità fragile, costruendo un racconto che scava nelle zone d’ombra di chi vive di parole. Il protagonista, Sergio Terra, è un autore in crisi: il suo editore attende il nuovo capitolo della saga che lo ha reso famoso, ma il personaggio che l’ha consacrato, Teador Crilua, sembra essersi ammutolito.🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - “La timidezza delle chiome”, il nuovo romanzo di Marco Sagliocchi

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Una raccolta di contenuti

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La timidezza delle chiome, di Marco SagliocchiLa timidezza delle chiome, il nuovo libro di Marco Sagliocchi: trama, significati psicologici e l'analisi dell'autore. lagazzettadellospettacolo.it