Imola Panieri punta al secondo mandato | 250 milioni investiti

A Imola, il sindaco annuncia la candidatura per un secondo mandato e punta a spendere circa 250 milioni di euro in vari progetti. Tra le iniziative previste ci sono investimenti pubblici e interventi di riqualificazione. Sul fronte delle infrastrutture, si attende l'avvio dei lavori per il nuovo ponte alla Tosa, mentre i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sono destinati a influenzare lo sviluppo della città nei prossimi anni.

? Cosa scoprirai Come influenzeranno i 120 milioni del Pnrr il futuro di Imola?. Quando inizieranno finalmente i lavori per il nuovo ponte alla Tosa?. Quali misure adotterà l'amministrazione per proteggere il centro storico?. Come verrà gestito l'impatto dell'autodromo senza la Formula 1?.? In Breve 120 milioni di euro stanziati tramite fondi Pnrr per rigenerazione urbana. Polizia locale potenziata con il passaggio da 54 a 70 agenti. Lavori per il nuovo ponte alla Tosa previsti durante la prossima estate. Servizi sanitari potenziati con oculistica locale e nuova Casa della Comunità. Marco Panieri punta al secondo mandato a Imola presentando un bilancio basato su 250 milioni di euro investiti e sulla necessità di completare le opere pubbliche avviate durante l’ultimo quinquennio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Imola, Panieri punta al secondo mandato: 250 milioni investiti Notizie correlate Panieri si ricandida: "250 milioni investiti in cinque anni, ora ricostruzione e rilancio”Marco Panieri si presenta agli elettori imolesi per il secondo mandato con numeri alla mano: 250 milioni di investimenti complessivi, 120 milioni di... Leggi anche: Gattinoni, fine mandato con i numeri: "102 milioni investiti senza un euro di debito" Altri aggiornamenti Temi più discussi: Numeri e cantieri: così Panieri punta al secondo mandato a Imola; Alleanza di centrosinistra . Imola Corre punta al bis : Noi il civismo autentico; Panieri (Pd), sindaco di Imola, riscrive i canoni dei lavori pubblici e nasconde un’anima centrista; Panieri: La città gli voleva davvero bene. Panieri si ricandida: 250 milioni investiti in cinque anni, ora ricostruzione e rilancioMarco Panieri si presenta agli elettori imolesi per il secondo mandato con numeri alla mano: 250 milioni di investimenti complessivi, 120 milioni di fondi Pnrr, 14mila punti luce sostituiti e una poli ... bolognatoday.it Elezioni comunali Imola 2026 depositate le liste: ecco tutti i candidati al consiglio comunaleDieci liste in campo per cinque candidati sindaco. Si vota il 24 e 25 maggio, eventuale ballottaggio il 7 e 8 giugno. bolognatoday.it Primo maggio, 32 anni dopo. La tragedia del brasiliano a Imola e l’ultima battaglia del fuoriclasse bolognese Leggi l'articolo #AlexZanardi - facebook.com facebook Pallavolo Mercato - Imola mette al centro Alessandra Colzi x.com