Marco Bellocchio inaugura Il Cinema in Piazza a Roma con Portobello e Stefano Nazzi

Da movieplayer.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 28 maggio prende il via a Roma la manifestazione Il cinema in piazza, con l'apertura affidata a Marco Bellocchio che presenta il film Portobello. La rassegna si svolge in una piazza della città e prevede diverse proiezioni e incontri con registi e attori. Tra gli ospiti annunciati figura anche Stefano Nazzi, che parteciperà a uno degli eventi programmati. La manifestazione si propone di portare il cinema all'aperto e coinvolgere il pubblico in un appuntamento culturale.

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Al via il 28 maggio la manifestazione Il cinema in piazza con un ospite d'eccezione: Marco Bellocchio, in dialogo con Stefano Nazzi, presenterà al pubblico romano la sua Portobello Uno degli eventi più attesi dell'Estate Romana: anche quest'anno torna Il Cinema in Piazza, la manifestazione organizzata dalla Fondazione Piccolo America che dal 28 maggio al 12 luglio animerà Roma con proiezioni e incontri gratuiti. Ad inaugurare il festival, giovedì 28 maggio in Piazza San Cosimato, saranno Marco Bellocchio e Stefano Nazzi con un evento speciale dedicato a Portobello, la serie HBO Original sul caso Enzo Tortora. Marco Bellocchio e Stefano Nazzi insieme per Portobello La serata inaugurale porterà sul palco uno dei registi più importanti del cinema italiano insieme all'autore del podcast "Indagini", che negli ultimi anni ha ricostruito . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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