Il Cinema in Piazza XII edizione al via con Bellocchio e Myss Keta

La dodicesima edizione de Il Cinema in Piazza inizia giovedì 28 maggio con un evento che prevede la proiezione di “Portobello” su uno schermo all'aperto. L'apertura vedrà un dialogo tra il regista Marco Bellocchio e Stefano Nazzi, accompagnato dalla performance musicale di M¥ss Keta. La manifestazione è organizzata dalla Fondazione Piccolo America e si svolge in una piazza pubblica.

Roma, 25 mag. (askanews) – Saranno Marco Bellocchio e Stefano Nazzi in dialogo con M¥ss Keta, in occasione della proiezione sul grande schermo di “Portobello”, a inaugurare giovedì 28 maggio la XII Edizione de Il Cinema in Piazza, promossa dalla Fondazione Piccolo America. La manifestazione si svolgerà dal 28 maggio al 12 luglio, con l’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo, e grazie al contributo di Regione Lazio e Roma Capitale – Assessorato alla Cultura – Dipartimento Attività Culturali. In attesa della pubblicazione del programma integrale della XII edizione di una delle iniziative più popolari dell’Estate Romana, Piazza San Cosimato ospiterà il grande regista italiano e l’autore del podcast Indagini, che nel corso di alcuni episodi ha ricostruito con grande attenzione il caso Enzo Tortora. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Appuntamenti in agenda per domenica 17 dicembre

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Al via la XII edizione di "Non ci ferma nessuno": Luca Abete contro il "benegrazismo"

Notte Nazionale del Liceo Classico, venerdì al via la XII edizioneVenerdì si svolge la dodicesima edizione della Notte Nazionale del Liceo Classico, organizzata dal liceo locale.