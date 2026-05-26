Marco Basoccu come sta il commercialista ultrà della Juve ferito prima del derby Nei video si cerca la verità su chi lo ha colpito

Un tifoso della Juventus è rimasto ferito prima del derby e si trova in prognosi riservata. Le forze dell’ordine sospettano che possa essere stato colpito dai lacrimogeni, mentre alcuni testimoni indicano che potrebbe essere stato colpito da altri tifosi presenti all’evento. Le autorità stanno indagando sulle circostanze dell’incidente e sui responsabili, analizzando anche i video disponibili. Nessuna ipotesi è stata esclusa finora.

Chi ha materialmente colpito Marco Basoccu, il tifoso della Juventus in prognosi riservata dopo essere rimasto coinvolto nei disordini scoppiati prima del derby della Mole? I poliziotti, possibilmente con lacrimogeno, o un altro dei tifosi? Sono le due tesi contrapposte in queste ore e spetta a. 🔗 Leggi su Today.it

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