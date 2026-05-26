Marco Leonardo Basoccu è ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Molinette di Torino dopo essere stato ferito gravemente domenica, prima del derby tra Torino e Juventus. Il padre ha dichiarato che devono attendere e pregare. Le indagini stanno proseguendo e sono stati analizzati dei video per chiarire quanto accaduto. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle circostanze dell’incidente.

Marco Leonardo Basoccu resta ricoverato in prognosi riservata all’ ospedale Molinette di Torino dopo il grave ferimento avvenuto domenica prima del derby tra Torino e Juventus. Il 36enne, commercialista originario del Piemonte ma residente a Milano, è stato sottoposto a un delicato intervento neurochirurgico per un severo trauma cranico da corpo contundente e da allora è in osservazione in terapia intensiva. Intanto prosegue l’ inchiesta aperta dalla procura di Torino per chiarire cosa abbia colpito il tifoso juventino durante gli scontri nei pressi dello stadio Olimpico. Gli investigatori stanno analizzando decine di videoregistrazioni raccolte nella zona e non escludono nessuna ipotesi: si indaga sia sulla possibilità che Basoccu sia stato centrato da una pietra o una bottiglia, sia su quella di un lacrimogeno sparato dalla polizia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Come sta Marco Basoccu, il padre: “Dobbiamo attendere e pregare”. Cosa lo ha colpito? Le indagini e la verità nei video

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