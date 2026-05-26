Marco Basoccu è ancora in prognosi riservata dopo gli scontri prima della partita Torino-Juventus, rimanendo intubato. Il padre ha dichiarato che suo figlio non è un ultrà. Durante gli incidenti sono stati coinvolti diversi tifosi e sono stati segnalati danni a proprietà pubbliche e private. Sono in corso indagini sulla dinamica e sui responsabili degli scontri. Nessuna altra persona è stata arrestata o denunciata finora.

Il padre di Marco Basoccu, il tifoso della Juventus rimasto ferito negli scontri prima dell’inizio del derby col Torino, ha parlato delle condizioni del figlio. “Non voglio fare polemiche perché ora conta la salute di Marco, ma basta definirlo un ultrà”, ha detto Pierluigi Basoccu. Poi ha attaccato: “Trovo ridicola la versione della bottiglia di vetro, che non crea un danno di questo tipo. Lui ha la calotta cranica frantumata in più pezzi, quindi l’impatto è stato devastante”. Marco Basoccu ferito prima di Torino-Juve, come sta La rabbia del padre: "Non è un ultrà" La bottiglia di vetro e il lacrimogeno Gli scontri prima del derby, cosa è successo Marco Basoccu ferito prima di Torino-Juve, come sta Le condizioni di Marco Basoccu restano gravi ma stabili. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Marco Basoccu ancora intubato dopo gli scontri prima di Torino-Juve, la rabbia del padre: "Non è un ultrà"

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