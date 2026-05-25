Il tifoso di 36 anni coinvolto negli scontri prima del derby di Torino è stato operato nella notte alle Molinette. È stato colpito alla testa e le sue condizioni sono considerate stabili. I soccorsi intervenuti sul posto hanno trasportato l’uomo in ospedale, dove è stato sottoposto a intervento chirurgico. Le forze dell’ordine stanno indagando sui fatti, senza ancora aver identificato i responsabili.

“E’ stabile e farà una tac di controllo“. Sono queste le condizioni del tifoso di 36 anni,Marco Basoccu, comunicate dall’ospedale Molinette di Torino, dove è stato trasferito dal Mauriziano a causa della gravità del quadro clinico che richiedeva immediato intervento neurochirurgico. Resta dunque ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Terapia intensiva, dopo essere rimastogravemente feritonel pomeriggio di ieri durante i disordini che si sono consumati prima delderby tra Torino e Juventus presso lo stadio Olimpico Grande Torino. Iltrauma cranico riportato da Basoccu è stato giudicato “severo” dai mediciche lo hanno operato d’urgenza per rimuovere il vasto ematoma formatosi a causa del violento impatto e limitare il più possibile il rischio di danni neurologici. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Marco Basoccu, stabile l’ultrà juventino ferito negli scontri prima del derby di Torino

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Vive a Milano il tifoso ferito da una bottigliata negli scontri fra ultrà prima del derby di TorinoUn tifoso juventino è rimasto gravemente ferito nei disordini avvenuti prima del derby di Torino e si trova in prognosi riservata nel reparto di...

Scontri prima del derby di Torino, tifoso juventino ferito alla testa. Contestazione degli ultras bianconeri sugli spaltiPrima del derby di Torino, si sono verificati scontri tra ultras sugli spalti e un tifoso juventino è stato ferito alla testa.

Si parla di: Stabile il tifoso operato alla testa, resta in prognosi riservata.

Marco Basoccu, chi è il tifoso ferito nel derby Torino-Juventus: commercialista, 36 anni, colpito alla testa da una bottiglia. È in prognosi riservataResta ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Terapia intensiva dell'ospedale Molinette di Torino, il tifoso juventino rimasto gravemente ferito nei disordini scoppiati ieri ... ilmessaggero.it

Marco Basoccu, 36 anni, juventino dei Viking di Milano: chi è il tifoso che lotta per sopravvivereCommercialista, è ricoverato alle Molinette: è stata con ogni probabilità una bottiglia a colpirlo durante gli scontri prima del derby torinese. Un amico: L’ho visto cadere a faccia in giù ... msn.com