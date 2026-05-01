Nuovi fondi FSC | cresce lo sviluppo per Lazio Marche e Nord Italia

Il 29 gennaio 2026, il Comitato Interministeriale ha approvato nuovi fondi FSC destinati a quattro regioni italiane, tra cui Lazio, Marche, Piemonte e Veneto. Questi fondi sono stati assegnati con l’obiettivo di sostenere progetti di sviluppo e investimento nelle aree interessate. La decisione riguarda specificamente le regioni del Nord e del centro Italia, con lo scopo di favorire la crescita economica e infrastrutturale.

? Cosa sapere Il Comitato Interministeriale approva il 29 gennaio 2026 nuovi fondi FSC per Lazio, Marche, Piemonte e Veneto.. L'aggiornamento della delibera 112026 potenzia gli investimenti per il ciclo di sviluppo 2021-2027.. Il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile ha approvato il 29 gennaio 2026 una delibera che modifica la distribuzione delle risorse per i piani di coesione, con un impatto diretto su diverse aree del territorio nazionale. L’aggiornamento normativo, identificato dalla delibera numero 112026 (codice 26A02053), interviene sulla gestione dei fondi FSC. Nello specifico, l’azione...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nuovi fondi FSC: cresce lo sviluppo per Lazio, Marche e Nord Italia Notizie correlate Innovazione e transizione green: così la politica di coesione ha sostenuto lo sviluppo del Nord ItaliaUna visione limitata di questo pilastro dell'integrazione europea potrebbe portare a considerare la coesione europea come uno strumento che... Carta docente “alleggerita” e nuovi fondi alle scuole, i DSGA: cresce il carico sulle segreterieLa riforma della Carta docente annunciata dal Ministro, che prevede la riduzione dell’importo diretto ai docenti e l’istituzione di un fondo...