Marc Marquez annuncia il ritorno in MotoGP a 19 giorni dalla doppia operazione | Ci vediamo al Mugello

Marc Marquez ha comunicato tramite i social il suo ritorno in MotoGP al Gran Premio del Mugello, a 19 giorni dalla doppia operazione a piede destro e spalla destra. Il pilota dovrà ancora superare il controllo medico in circuito prima di poter partecipare alla gara.

Marc Marquez ha annunciato sui social il ritorno in MotoGP già al Mugello, appena 19 giorni dopo la doppia operazione a piede destro e spalla destra: dovrà superare il controllo medico in circuito. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Marc Marquez: Il 2026 in Ducati poi vedremo

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