Marc Marquez ha subito una doppia operazione | il campione MotoGP salterà almeno due gare
Il pilota spagnolo, coinvolto in un grave incidente durante una gara a Le Mans, si è sottoposto a due interventi chirurgici. L'operazione, effettuata con successo, ha riguardato le sue condizioni di salute dopo l'incidente. A seguito dell'intervento, è stato annunciato che il campione di MotoGP non potrà partecipare alle prossime due gare in calendario.
Il pilota spagnolo che a Le Mans ha avuto un brutto incidente è finito sotto i ferri. Marc Marquez è stato operato, l'intervento è andato bene, salterà però almeno due gare.🔗 Leggi su Fanpage.it
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