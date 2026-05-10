Marc Marquez ha subito una doppia operazione | il campione MotoGP salterà almeno due gare

Il pilota spagnolo, coinvolto in un grave incidente durante una gara a Le Mans, si è sottoposto a due interventi chirurgici. L'operazione, effettuata con successo, ha riguardato le sue condizioni di salute dopo l'incidente. A seguito dell'intervento, è stato annunciato che il campione di MotoGP non potrà partecipare alle prossime due gare in calendario.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui