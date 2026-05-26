Mara Maionchi ha dichiarato di considerare Sal Da Vinci una persona perbene, ma ha aggiunto di non apprezzare la canzone tradizionale. La sua intervista è stata rilasciata durante il podcast “De Core” condotto da Alessandro Pieravanti. La produttrice musicale ha espresso il suo punto di vista senza approfondire ulteriori dettagli o motivazioni. La discussione si è concentrata sulle opinioni personali riguardo alla musica e ai artisti.

Mara Maionchi, 85 anni compiuti lo scorso aprile, è stata ospite di “De Core Podcast” condotto da Alessandro Pieravanti e Danilo da Fiumicino. La produttrice discografica ha fatto i nomi di alcuni artisti che gli sono rimasti nel cuore, a cominciare da Gianna Nannini. “Quando l’ho presa tanti anni fa – ha raccontato – era una pippa sotto tanti aspetti.di struttura, di canzoni.però aveva una comunicazione che mi piaceva molto. E poi era una donna, così rivoluzionaria (.) Poi un giorno succede il miracolo e arriva ‘America’”. “Anche Mango mi è rimasto nel cuore, un grande cantante con un carattere un po’ schivo – ha aggiunto – E poi Tiziano Ferro, l’ho trovato in un concorso a Sanremo. 🔗 Leggi su Perizona.it

© Perizona.it - Mara Maionchi: “Sal Da Vinci? Persona perbene ma non amo la canzone tradizionale”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Mara Maionchi contro Sal Da Vinci La frase shock su Per sempre sì fa discutere lItalia

Notizie e thread social correlati

Mara Maionchi: “Per sempre sì di Sal Da Vinci? Due cogli**i. Ha fatto una canzone tradizionale. A Sanremo c’erano cose carine, non sufficienti e ha vinto. Non è che ci fossero i Beatles”Mara Maionchi ha commentato duramente la vittoria di Sal Da Vinci a Sanremo, definendo la sua canzone come “due cogli**i” e una tradizione poco...

Mara Maionchi, Parole Dure: L’Attacco A Sal Da Vinci!Durante un podcast, Mara Maionchi ha criticato la musica di Sal Da Vinci, riferendosi alla scena musicale italiana contemporanea, a Sanremo e...

Temi più discussi: Mara Maionchi, Sal Da Vinci e il vizio di considerare la tradizione una colpa; Mara Maionchi su Per sempre sì di Sal da Vinci: Non amo la canzone tradizionale; Mara Maionchi: Per sempre sì di Sal Da Vinci? Due cogli**i. Ha fatto una canzone tradizionale. A Sanremo c'erano cose carine, non sufficienti e ha vinto. Non è che ci fossero i Beatles; Per sempre sì? Due c...: la sentenza senza filtri di Mara Maionchi sulla hit di Sal Da Vinci.

I numeri sono dalla parte di Sal Da Vinci, la realtà no, visto che il numero dei single nelle grandi città ha raggiunto il 50%, brava Mara Maionchi, Sal Da Vinci non deve prendere in giro gli italiani. x.com

Mara Maionchi distrugge Sal Da Vinci: Per sempre sì? Che due coglio*i!A Mara Maionchi la recensione democristiana non le riesce bene e dopo un primo (leggero) apprezzamento, tira fuori in modo caustico quello che pensa davevro della canzone di Sal Da Vinci, Sarà per sem ... mowmag.com

Mara Maionchi, le dure parole su Sal Da Vinci dopo l’Eurovision 2026Mara Maionchi commenta, con sincerità e un pizzico di birbanteria, il successo di Sal Da Vinci e del suo tormentone Per sempre sì ... dilei.it