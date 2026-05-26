Mara Maionchi Parole Dure | L’Attacco A Sal Da Vinci!

Durante un podcast, Mara Maionchi ha criticato la musica di Sal Da Vinci, riferendosi alla scena musicale italiana contemporanea, a Sanremo e all’Eurovision. Le sue parole hanno suscitato molte reazioni online, alimentando un dibattito acceso. La produttrice musicale ha espresso giudizi duri sulla musica tradizionale del cantante napoletano, senza specificare ulteriori dettagli.

Le dichiarazioni di Mara Maionchi su Sal Da Vinci stanno facendo esplodere il dibattito online. Durante un podcast, la produttrice musicale ha criticato la musica tradizionale del cantante napoletano, parlando anche di Sanremo, Eurovision e scena musicale italiana contemporanea. Quando Mara Maionchi parla di musica, difficilmente passa inosservata. La storica produttrice discografica, celebre per il suo stile diretto e senza filtri, è tornata al centro dell’attenzione per alcune dichiarazioni rilasciate durante una puntata di Core Podcast. Stavolta nel mirino è finito Sal Da Vinci, reduce da un periodo particolarmente positivo grazie al successo ottenuto tra social, Festival di Sanremo ed Eurovision. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

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