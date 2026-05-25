Mara Maionchi ha commentato duramente la vittoria di Sal Da Vinci a Sanremo, definendo la sua canzone come “due cogli**i” e una tradizione poco innovativa. Ha criticato anche la qualità complessiva del festival, dicendo che c’erano alcune cose carine ma non sufficienti. La ex discografica ha sottolineato che non si trattava di un confronto con i Beatles. Le sue parole sono state rilasciate durante un’intervista al De Core Podcast.

Che non abbia peli sulla lingua è risaputo ed è anche il suo punto di forza. L’ex discografica Mara Maionchi ha commentato a tutto tondo alcuni aspetti della musica italiana, durante un intervento al De Core Podcast. Si parte dal “fenomeno” Sal Da Vinci che ha attraversato prima il Festival di Sanremo con la vittoria e poi Eurovision Song Contest 2026. “All’Eurovision c’è della roba di mia zia, non è così moderno. – ha affermato – Sal Da Vinci è un po’ il canto all’italiana. Anche io pensavo che avrebbe vinto Sanremo, era l’unica cosa precisa. Mi è piaciuto, e poi voglio dire non è che ci fossero i Beatles! ‘Per sempre sì’, due cogli**i. Ma per me, sai io non amo la canzone tradizionale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Mara Maionchi: “Per sempre sì di Sal Da Vinci? Due cogli**i. Ha fatto una canzone tradizionale. A Sanremo c’erano cose carine, non sufficienti e ha vinto. Non è che ci fossero i Beatles”

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Mara Maionchi Analizza 'Per sempre sì' di Sal Da Vinci al Festival di Sanremo

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