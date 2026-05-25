Mara Maionchi Sal Da Vinci e il vizio di considerare la tradizione una colpa

Stanno facendo discutere le recenti dichiarazioni che Mara Maionchi ha rilasciato al De Core Podcast su Sal Da Vinci e la sua Per Sempre Sì. D'altronde, non poteva andare diversamente: conta la maniera – fin troppo schietta e senza filtri – con cui sono state espresse. Conta soprattutto chi le ha. 🔗 Leggi su Today.it

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Mara Maionchi, le dure parole su Sal Da Vinci dopo l’Eurovision 2026Dopo la partecipazione all’Eurovision 2026, il cantante campano ha ricevuto commenti negativi, soprattutto da Mara Maionchi.

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Mara Maionchi senza filtri su Sal Da Vinci: Per sempre sì, due cogli**i, il video x.com

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Mara Maionchi su Per sempre sì di Sal da Vinci: Non amo la canzone tradizionaleLeggi su Sky TG24 l'articolo Mara Maionchi su Per sempre sì di Sal da Vinci: 'Non amo la canzone tradizionale' ... tg24.sky.it