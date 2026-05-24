Mara Maionchi le dure parole su Sal Da Vinci dopo l’Eurovision 2026
Dopo la partecipazione all’Eurovision 2026, il cantante campano ha ricevuto commenti negativi, soprattutto da Mara Maionchi. La produttrice ha espresso dure parole nei suoi confronti, criticando la sua presenza e le scelte artistiche recenti. Le dichiarazioni sono arrivate dopo il ritorno del cantante sui social e sul palco dell’Ariston, dove ha attirato l’attenzione del pubblico e dei media. La polemica si è concentrata sui giudizi riguardo alla sua performance e alla sua immagine pubblica.
La speranza è che Sal Da Vinci creda nel detto “bene o male purché se ne parli”. Perché da quando il cantante campano è tornato alla ribalta, prima virale sui social poi sul palco dell’Ariston, di lui si parla parecchio e spesso non con toni benevoli. L’ultima a scagliarsi contro il rappresentante dell’Italia all’ultimo Eurovision è Mara Maionchi, che di musica se ne intende, ma nei confronti di quella di Da Vinci i suoi commenti sono a dir poco cattivelli. Mara Maionchi, il commento su Sal Da Vinci. Mara Maionchi, produttrice musicale tra le più autorevoli d’Italia, è stata ospite di Core Podcast, dove è stata chiamata a commentare l’odierno panorama musicale. 🔗 Leggi su Dilei.it
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