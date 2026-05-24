Dopo la partecipazione all’Eurovision 2026, il cantante campano ha ricevuto commenti negativi, soprattutto da Mara Maionchi. La produttrice ha espresso dure parole nei suoi confronti, criticando la sua presenza e le scelte artistiche recenti. Le dichiarazioni sono arrivate dopo il ritorno del cantante sui social e sul palco dell’Ariston, dove ha attirato l’attenzione del pubblico e dei media. La polemica si è concentrata sui giudizi riguardo alla sua performance e alla sua immagine pubblica.

La speranza è che Sal Da Vinci creda nel detto “bene o male purché se ne parli”. Perché da quando il cantante campano è tornato alla ribalta, prima virale sui social poi sul palco dell’Ariston, di lui si parla parecchio e spesso non con toni benevoli. L’ultima a scagliarsi contro il rappresentante dell’Italia all’ultimo Eurovision è Mara Maionchi, che di musica se ne intende, ma nei confronti di quella di Da Vinci i suoi commenti sono a dir poco cattivelli. Mara Maionchi, il commento su Sal Da Vinci. Mara Maionchi, produttrice musicale tra le più autorevoli d’Italia, è stata ospite di Core Podcast, dove è stata chiamata a commentare l’odierno panorama musicale. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Mara Maionchi, le dure parole su Sal Da Vinci dopo l’Eurovision 2026

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