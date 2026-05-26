Mappa tumori Palumbo Cisal Caserta | Bonifiche rimaste sulla carta

Notizia in breve

Secondo un rappresentante sindacale, le bonifiche delle aree contaminate sono state completate solo sulla carta e non nella realtà. L’aggiornamento della mappa dei tumori, basato sui dati epidemiologici più recenti, evidenzia che le bonifiche non sono state effettivamente realizzate nei siti a rischio. La questione riguarda aree considerate potenzialmente pericolose per la salute pubblica, dove le operazioni di bonifica risultano incomplete o ancora da realizzare.