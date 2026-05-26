Mappa tumori Palumbo Cisal Caserta | Bonifiche rimaste sulla carta
Secondo un rappresentante sindacale, le bonifiche delle aree contaminate sono state completate solo sulla carta e non nella realtà. L’aggiornamento della mappa dei tumori, basato sui dati epidemiologici più recenti, evidenzia che le bonifiche non sono state effettivamente realizzate nei siti a rischio. La questione riguarda aree considerate potenzialmente pericolose per la salute pubblica, dove le operazioni di bonifica risultano incomplete o ancora da realizzare.
Tempo di lettura: 2 minuti L’aggiornamento della mappa oncologica, basato sui dati epidemiologici relativi al biennio 20222023 forniti dal sistema regionale di sorveglianza e dalla rete dei registri tumori attivi sul territorio, offre una lettura complessiva dell’andamento dell’incidenza e della mortalità delle patologie neoplastiche. Il quadro più recente conferma una struttura ormai stabile, pur mettendo in evidenza alcune variazioni nei trend regionali. Tra le evidenze principali si registra il sorpasso del carcinoma prostatico rispetto a quello polmonare nella popolazione maschile, mentre tra le donne rimane invariata la prevalenza del tumore della mammella, seguito dalle neoplasie del colon-retto e da un progressivo incremento dei casi di tumore polmonare femminile. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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