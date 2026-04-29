Cisal 1° Maggio | lavoro diritti e futuro per Caserta l’analisi del Segretario Palumbo

In occasione del Primo Maggio, il segretario della Cisal a Caserta ha commentato la situazione locale sottolineando la fragilità del mercato del lavoro e i ritardi strutturali presenti nel territorio. Durante un intervento pubblico, ha evidenziato le difficoltà che affrontano i lavoratori e le imprese, senza formulare giudizi, ma limitandosi a descrivere i fatti. La discussione si è concentrata su temi legati ai diritti e alle prospettive future per la regione.

Cisal Caserta, Palumbo: “Lavoro fragile e ritardi strutturali nel territorio”. In occasione del 1° maggio, il Segretario generale della Cisal Caserta, Ferdinando Palumbo, richiama l’attenzione sul significato profondo della Festa dei Lavoratori, da vivere non solo come momento celebrativo, ma come occasione di analisi sulle reali condizioni del lavoro e sulle principali criticità che interessano la provincia di Caserta. Il quadro che emerge è quello di un territorio stabilmente collocato nelle ultime posizioni delle classifiche sulla qualità della vita, con indicatori negativi su occupazione, servizi, sicurezza e capacità di sviluppo, un ritardo strutturale che continua a pesare sulla crescita economica e sulla tenuta sociale dell’intera area provinciale.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Cisal. 1° Maggio: lavoro, diritti e futuro per Caserta, l’analisi del Segretario Palumbo Notizie correlate Ambito C06, Palumbo (CISAL Caserta) scrive al Capogruppo FdI in Regione CampaniaIl Segretario Generale della CISAL Caserta, Ferdinando Palumbo, ha indirizzato una lettera al Capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione Campania, On. Ambito C06, Palumbo (CISAL Caserta) scrive al Capogruppo FdI in Regione Campania Comune di Baronissi: “Medicina in Comune” sabato 28 febbraio 2026, prevenzione dei tumori e screening gratuito per i cittadini Napoli: Ospedale San...