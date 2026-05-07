Recenti analisi hanno confermato la presenza di acque contaminate nelle falde acquifere di una zona del Casertano. Le indagini più recenti hanno riportato dati che confermano la persistenza dell’inquinamento nel sottosuoto della regione, alimentando le preoccupazioni di chi si occupa di tutela ambientale. Non si tratta di casi isolati, ma di una problematica che si ripresenta nel tempo senza essere stata ancora completamente risolta.

Tempo di lettura: 2 minuti Le evidenze sull’inquinamento delle falde acquifere nel Casertano, emerse negli ultimi giorni, riaccendono una preoccupazione che nel corso degli anni non si è mai realmente sopita. Dalle aree del litorale domizio fino all’agro aversano, il quadro delineato dagli ultimi studi ambientali restituisce l’immagine di un territorio costretto ancora oggi a convivere con criticità profonde e persistenti, legate alla presenza di sostanze altamente inquinanti. Ad intervenire sulla vicenda è Ferdinando Palumbo, Segretario Generale della CISAL Caserta, che rivolge un nuovo appello affinché la questione venga affrontata con tempestività e senza ulteriori rinvii.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Acque contaminate, Palumbo (Cisal Caserta): “L’emergenza ambientale non è mai finita”

Notizie correlate

Cisal. 1° Maggio: lavoro, diritti e futuro per Caserta, l’analisi del Segretario Palumbo Cisal Caserta, Palumbo: “Lavoro fragile e ritardi strutturali nel territorio” In occasione del 1° maggio, il Segretario generale della Cisal Caserta,...

Ambito C06, Palumbo (CISAL Caserta) scrive al Capogruppo FdI in Regione CampaniaIl Segretario Generale della CISAL Caserta, Ferdinando Palumbo, ha indirizzato una lettera al Capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione Campania, On.

Tutti gli aggiornamenti

Cisal, 1° Maggio: lavoro, diritti e futuro per CasertaIn occasione del 1° maggio, il Segretario generale della Cisal Caserta, Ferdinando Palumbo, richiama l’attenzione sul significato profondo della Festa dei ... napolivillage.com

Caserta sul masterplan, CISAL: tempi certi e meritocrazia per il rilancio dell’Agro AversanoLa Regione Campania ha intrapreso un articolato e ambizioso percorso di valorizzazione dell’Agro Aversano, mediante l’elaborazione di un masterplan volto a ... teleradio-news.it