Manutenzione ciclovie regionali assegnate le risorse | oltre 1,4 mln nel triennio 2026-28

Da lanazione.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sono state assegnate oltre 1,4 milioni di euro per la manutenzione delle ciclovie di interesse regionale nel triennio 2026-2028. La cifra riguarda le risorse destinate a interventi di cura e manutenzione delle piste ciclabili, con l’obiettivo di garantire un miglioramento della rete e la sicurezza degli utenti. La ripartizione delle risorse coprirà diversi interventi lungo le ciclovie di interesse regionale, senza ulteriori dettagli sulla distribuzione.

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Arezzo, 26 maggio 2026  – Assegnate le risorse per la manutenzione delle ciclovie di interesse regionale per il triennio 2026-2028. Con una delibera approvata dalla Giunta regionale sono stati destinati 476.100 euro all’anno per tre anni per la manutenzione ordinaria e straordinaria di tratti di ciclovia lungo il sistema integrato Ciclopista dell’Arno-Sentiero della Bonifica e di Ciclovia Tirrenica, suddivisi tra i Comuni interessati da questi percorsi in proporzione ai chilometri di pista ciclopedonale interessati. “La Toscana – ha spiegato il presidente della Regione Eugenio Giani - conferma la propria attenzione alla mobilità sostenibile... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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