Oltre 2 mln per la mobilità turistica sostenibile | via alle candidature per il triennio 2026-2028

La Regione Puglia ha pubblicato un avviso sul bollettino ufficiale regionale del 5 maggio 2026, invitando enti e soggetti interessati a presentare proposte progettuali per la mobilità turistica sostenibile. La chiamata riguarda il triennio 2026-2028 e prevede un finanziamento complessivo di oltre 2 milioni di euro. La guida per le candidature è stata pubblicata dal dipartimento Turismo e Internazionalizzazione della regione.

La Regione Puglia, tramite il dipartimento sezione Turismo e internazionalizzazione, ha ufficializzato sul bollettino ufficiale regionale numero 35 del 5 maggio 2026 l'avviso per l'acquisizione di proposte progettuali dedicate alla mobilità sostenibile con finalità turistica. L'iniziativa.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate CCNI Mobilità personale scolastico triennio 2025-2028: il Ministero dell’Istruzione convoca le sigle sindacali per la sottoscrizione definitiva il 10 marzoIl Ministero dell'Istruzione ha convocato i sindacati il 10 marzo 2026 per la sottoscrizione definitiva del contratto riguardante la mobilità di... Aperte le candidature per 'Mùvet – Cambia mezzo', una maratona di idee sulla mobilità sostenibileSono ufficialmente aperte le candidature per ‘Mùvet - Cambia mezzo’, l’hackathon creativo dedicato alla mobilità sostenibile, attiva e collettiva,... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Dolomiti Bus, oltre 2 milioni di euro investiti per l'elettrico; Aree interne, Strategia flop. Dopo 10 anni spesa al 56%; D'Annuntiis sull'aeroporto d'Abruzzo: Investimenti importanti per una crescita record; Minimetrò, approvato il bilancio 2025: record passeggeri e utile netto di oltre 61 milioni. Lavoro: 2,3 mln per la mobilità in deroga 2025Il Ministero del Lavoro ha autorizzato il finanziamento della mobilità in deroga per l'annualità 2025, accogliendo con anticipo rispetto agli anni precedenti il fabbisogno presentato dalla Regione ... rainews.it Il progetto prevede la manutenzione e la bonifica di oltre 205 mila metri quadrati di terreni incolti nei quartieri di Librino, San Giovanni Galermo, Barriera, Canalicchio, Nesima, Monte Po, Villaggio Sant'Agata e Zia Lisa - facebook.com facebook Visitare l'Accademia della Crusca significa immergersi in oltre quattro secoli di storia della lingua italiana, scoprendo da vicino i luoghi e i materiali che ne hanno fatto, e ne fanno ancora, un punto di riferimento per lo studio della lingua. accademiadellacrusc x.com