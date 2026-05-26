Manutenzione ciclovie regionali | 1,4 milioni per Sentiero della Bonifica e Tirrenica
Sono stati assegnati 1,4 milioni di euro per la manutenzione delle ciclovie regionali, tra cui il Sentiero della Bonifica e la Tirrenica, per il triennio 2026-2028. Le risorse copriranno interventi di riparazione e miglioramento delle infrastrutture lungo le piste ciclabili di interesse regionale. La somma è destinata a interventi programmati per garantire la sicurezza e la funzionalità delle ciclabili. La decisione riguarda esclusivamente le vie di interesse regionale.
Assegnate le risorse per la manutenzione delle ciclovie di interesse regionale per il triennio 2026-2028. Con una delibera approvata dalla Giunta regionale, sono stati stanziati 476.100 euro all’anno per tre anni, destinati alla manutenzione ordinaria e straordinaria di tratti della Ciclopista. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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