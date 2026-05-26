Manutenzione ciclovie regionali | 1,4 milioni per Sentiero della Bonifica e Tirrenica

Notizia in breve

Sono stati assegnati 1,4 milioni di euro per la manutenzione delle ciclovie regionali, tra cui il Sentiero della Bonifica e la Tirrenica, per il triennio 2026-2028. Le risorse copriranno interventi di riparazione e miglioramento delle infrastrutture lungo le piste ciclabili di interesse regionale. La somma è destinata a interventi programmati per garantire la sicurezza e la funzionalità delle ciclabili. La decisione riguarda esclusivamente le vie di interesse regionale.