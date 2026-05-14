Venezia | 2,3 milioni per unire le ciclovie in 9 comuni della rete

A Venezia sono stati stanziati 2,3 milioni di euro per realizzare collegamenti ciclabili tra nove comuni della zona. Il progetto prevede l’unione delle piste esistenti, con particolare attenzione ai percorsi tra Mirano e Martellago. Restano ancora da definire quali comuni riceveranno i nuovi collegamenti e come cambieranno i percorsi tra le aree interessate. Le opere sono destinate a migliorare la rete ciclabile locale e facilitare gli spostamenti tra i vari centri.

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? Domande chiave Quali comuni riceveranno i nuovi collegamenti tra le piste esistenti?. Come cambieranno i percorsi tra Mirano e Martellago?. Dove verranno realizzati i nuovi tratti nel quartiere di Campalto?. Perché l'avanzo di amministrazione è stato usato per queste opere?.? In Breve Fondi derivano dall'avanzo di amministrazione della Città metropolitana di Venezia.. Interventi su via San Silvestro e via Stazione a Mirano.. Nuovi tratti previsti a Maerne tra via Cà Bembo e via dei Fratelli Bandiera.. Collegamento tra Ciclovia del Sile e Taglio del Sile a Quarto d’Altino.. La Città metropolitana di Venezia ha stanziato oltre 2,3 milioni di euro per potenziare la rete ciclabile in nove comuni dell’area, approvando un piano che punta a collegare meglio i percorsi tra le varie zone. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Venezia: 2,3 milioni per unire le ciclovie in 9 comuni della rete ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Turismo ecosostenibile in Puglia: 2 milioni di euro dalla Regione per ciclovie e percorsi greenUna Puglia sempre più interconnessa, dove il paesaggio si scopre a colpi di pedale o a piedi, lungo percorsi messi in sicurezza e infrastrutture... Litorale Sud: piano comune per unire i comuni di Noi Moderati? Cosa scoprirai Come cambieranno i trasporti e il turismo tra Anzio e Pomezia? Quali nuovi temi entreranno nel manifesto comune del Litorale Sud?... Temi più discussi: Quanti milioni e persone muove la Biennale di Venezia; Friuli Venezia Giulia: 11 milioni di presenze nel 2025 e un brand come motore della strategia turistica; Il Venezia fa sul serio: 100 milioni per la serie A. Francesca Leiweke Bodie nuova presidente; Prot. civile: Riccardi, nuova sede Udine dedicata a Zamberletti. Cipriani ci chiede 250 milioni, ma pagò per accuse di molestie Leggi Il Fatto Quotidiano ilfat.to/primapagina x.com Venezia in Serie A, una promozione che vale 50 milioni di euroVENEZIA - Almeno 50 milioni di euro. Tanto vale in termini economici il ritorno in Serie A del Venezia, dopo un solo anno trascorso nella categoria inferiore. Un balzo enorme, perchè tra ... ilgazzettino.it Biennale Venezia, seconda lettera dalla Commissione Ue: Finanziamento di 2 milioni a rischioLo ha confermato a Bruxelles la vicepresidente della Commissione Henna Virkkunen, finlandese del Ppe, durante un punto stampa ... affaritaliani.it