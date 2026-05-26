Il settore manifatturiero a Monza e Brianza registra un aumento dello 0,7%, ancora sotto la media regionale. La crescita è più lenta rispetto alla Lombardia, che segna un incremento maggiore. Il calo del fatturato limita le risorse disponibili per gli investimenti locali, riducendo le possibilità di sviluppo. La variazione si riferisce ai dati trimestrali e riguarda le imprese del settore. Nessun dettaglio su cause specifiche o previsioni future.

? Domande chiave Perché il settore brianzolo fatica a seguire il ritmo della Lombardia?. Come influisce il calo del fatturato sulla capacità di investimento locale?. Quali mercati stanno salvando le aziende monzesi dal declino produttivo?. Cosa rischia la provincia se il divario con Milano continuerà a crescere?.? In Breve Fatturato locale in calo dello 0,5% contro il +2,8% della media lombarda.. Portafoglio ordini locale cresce dell'1,1% rispetto al +2,7% regionale.. Commesse estere in lieve aumento dello 0,5% per sostenere i conti.. Mercato interno registra un incremento degli ordini dello 0,4%.. La manifattura di Monza e della Brianza ha registrato una crescita dello 0,7% nel primo trimestre 2026, frenando però rispetto al dinamismo del 2,4% osservato in tutta la Lombardia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Manifattura Monza e Brianza: cresce lo 0,7%, ma resta sotto la media

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