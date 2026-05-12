Pil Italia | cresce lo 0,2% e supera la Francia ma resta sotto i vicini

Nel secondo trimestre, il prodotto interno lordo italiano è aumentato dello 0,2%, superando quello francese. Tuttavia, il Paese si trova ancora dietro ai vicini europei in termini di crescita economica. La ripresa della produzione è principalmente legata all’aumento degli acquisti dall’estero, mentre alcune categorie di lavoratori stanno attualmente perdendo i propri posti di lavoro. Questi dati sono stati diffusi dall’istituto di statistica nazionale.

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