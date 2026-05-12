Pil Italia | cresce lo 0,2% e supera la Francia ma resta sotto i vicini
Nel secondo trimestre, il prodotto interno lordo italiano è aumentato dello 0,2%, superando quello francese. Tuttavia, il Paese si trova ancora dietro ai vicini europei in termini di crescita economica. La ripresa della produzione è principalmente legata all’aumento degli acquisti dall’estero, mentre alcune categorie di lavoratori stanno attualmente perdendo i propri posti di lavoro. Questi dati sono stati diffusi dall’istituto di statistica nazionale.
? Domande chiave Perché la crescita del Pil dipende quasi totalmente dagli acquisti esteri?. Quali categorie di lavoratori stanno perdendo il posto proprio ora?. Come influirà il conflitto in Medio Oriente sul potere d'acquisto italiano?. Perché l'aumento dei prezzi energetici minaccia la ripresa industriale nazionale?.? In Breve Servizi trainano il Pil mentre agricoltura e industria registrano flessioni nel primo trimestre 2026.. Domanda estera positiva compensa il contributo negativo della componente nazionale al lordo scorte.. Occupazione scende dello 0,1% a marzo colpendo donne, giovani e over 50.. Inflazione IPCA sale al 2,9% ad aprile per rincaro materie prime energetiche.🔗 Leggi su Ameve.eu
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