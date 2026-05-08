Il 9 maggio a Prato si terrà l’ordinazione diaconale di un seminarista, Stefano Menotti. La notizia è stata comunicata dal vescovo locale. L’evento si svolgerà nella chiesa principale della città e sarà seguito da una cerimonia pubblica con la partecipazione di familiari, amici e rappresentanti della comunità religiosa. La data è stata ufficializzata nelle settimane precedenti.

Firenze, 8 maggio 2026 - Il 9 maggio a Prato ci sarà l'ordinazione diaconale del seminarista Stefano Menotti: lo ha annunciato il vescovo Giovanni Nerbini. La messa di ordinazione diaconale sarà in programma dalle ore 11: la celebrazione è trasmessa in diretta su Tv Prato. La vocazione di Menotti – 34 anni, originario di Bergamo - è nata all'interno del movimento missionario Operazione Mato Grosso. Il suo ministero di diacono sarà precisamente nella Valle del Bisenzio quindi a Sofignano, Usella con i ragazzi dell'oratorio e come catechista a Mercatale di Vernio. Prima di scegliere il sacerdozio aveva lavorato come impiegato e poi in una cooperativa sociale per l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - A Prato ordinazione diaconale per Stefano Menotti

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