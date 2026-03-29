La Ssd Città di Chieti annuncia la convocazione di Giovanni Crusafio per lo stage

Il giovane calciatore ha 16 anni e si prepara a partecipare a Roma all'importante vetrina che permetterà di costruire una base per la Nazionale under 19 di futsal La Ssd Città di Chieti si tinge di nuovo d'azzurro grazie alla recente convocazione di Giovanni Crusafio nella selezione nazionale U17di Stage Futsal+, in programma a Roma dal 30 marzo al 2 aprile. Classe 2009, il giovane calciatore frequenta il terzo anno dell'Iis Galiani (indirizzo turismo). Nato e cresciuto nel calcio a 5 (chiamato anche Futsal), ha messo piede nella scuola calcio della società teatina all'età di 4 anni e da allora non ha mai smesso di crescere nel futsal con tanto impegno, dedizione e passione. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

© Chietitoday.it - Calcio a 5, la Ssd Città di Chieti si tinge di nuovo d'azzurro: Giovanni Crusafio convocato allo stage allo stage "Futsal+" under 17

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