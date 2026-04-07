Il rappresentante del partito di opposizione ha risposto alle dichiarazioni della presidente del Consiglio, sottolineando che, pur riconoscendo la sua onestà, ci sono aspetti dell’inchiesta condotta dal giornalista che meritano attenzione. Secondo le indiscrezioni, un individuo avrebbe avuto accesso e uscita dal Parlamento grazie a un pass fornito da membri di un partito di maggioranza. La discussione si concentra sulle modalità di accesso all’istituzione parlamentare.

« Nessuno mette in discussione l'onestà della premier, ma lei omette di dare particolari su quello che emerge dall’inchiesta di Giorgio Mottola: questo signore entrava e usciva dal Parlamento perché qualcuno dentro Fratelli d’Italia gli faceva avere un pass. Forse la premer farebbe bene a guardare in casa, dentro FdI, e capire chi e perché dava i pass a questa persona». Così Sigfrido Ranucci, ospite di Serena Bortone a Radio2 Stai Serena, a replicato alla premier Giorgia Meloni a proposito della nuova inchiesta di Mottola, che andrà in onda domenica su Rai3 nel nuovo ciclo di Report, e in particolare del selfie che ritrae la presidente del Consiglio con Gioacchino Amico, presunto referente del clan Senese in Lombardia, pubblicato sui profili social del programma. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Ranucci replica alla Meloni: "Nessuno mette in discussione l'onestà della premier. Ma farebbe bene a guardare in casa propria"

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