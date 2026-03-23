La vittoria del No al referendum sulla giustizia continua a produrre reazioni nel mondo politico e culturale. Tra le voci più nette c’è quella dello scrittore Roberto Saviano, che in un post sui social interpreta il risultato come un passaggio destinato a incidere sugli equilibri del Paese. Secondo Saviano, il voto segna la fine di una narrazione politica ben precisa: “È caduto il mito dell’invincibilità di Giorgia Meloni”, scrive, sottolineando come il risultato rappresenti una battuta d’arresto significativa per la premier. L’analisi dello scrittore va oltre il dato numerico. La vittoria del No, definita “straripante”, viene letta come un segnale politico rivolto all’intero governo, più che come una semplice valutazione tecnica sulla riforma della giustizia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “L’inizio della fine per Giorgia Meloni”. Referendum, arriva l’attacco shock alla premier dopo la sconfitta

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