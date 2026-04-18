Esche avvelenate a San Vito | morta una gatta e i suoi cuccioli

A San Vito al Tagliamento, alcune esche avvelenate sono state trovate nei pressi di zone frequentate da animali domestici. Nel corso di un intervento, è stata trovata morta una gatta insieme ai suoi cuccioli. Il Comune ha diffuso un avviso rivolto ai cittadini, invitandoli a fare attenzione e a segnalare eventuali ritrovamenti di esche sospette. La polizia locale sta indagando sulla provenienza delle sostanze velenose.

Il Comune di San Vito al Tagliamento ha recentemente diffuso un avviso invitando la cittadinanza a prestare la massima attenzione a causa della presenza di esche avvelenate. L'allerta è scattata dopo che sono stati trovati privi di vita una gatta e due cuccioli in via Corta nella frazione di.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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