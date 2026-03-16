A Torino, sei cuccioli di Pastore Belga Malinois e la loro madre sono stati salvati dalla Polizia di Stato dopo essere stati trovati in un palazzo in condizioni di degrado. Gli agenti sono intervenuti in un edificio abbandonato e hanno messo in salvo gli animali, che si trovavano segregati in uno stato di evidente sofferenza. I cuccioli e la madre sono ora sotto assistenza veterinaria.

Gli agenti della Polizia di Stato hanno salvato sei cuccioli di Pastore Belga Malinois e la loro madre, rinchiusi in condizioni di degrado all’interno di un palazzo diroccato a Torino. L’intervento è scattato in seguito alle segnalazioni dei residenti del quartiere Madonna di Campagna, insospettiti dal continuo viavai di uomini con animali di razza. Gli animali, trovati tra rifiuti ed escrementi, sono stati immediatamente affidati alle cure dell’ENPA per garantirne la sopravvivenza e la salute. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Questura Torino (@questuratorinoofficial) La vicenda parte da una chiamata d’emergenza al numero unico 112, effettuata da alcuni cittadini attenti che avevano notato due individui trasportare piccoli esemplari di cane dentro una struttura fatiscente. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Salvati per miracolo a Torino: ecco come stanno oggi i cuccioli segregati con la loro mamma

Articoli correlati

Torino, cuccioli salvati dalla poliziaIl personale della Polizia di Stato è intervenuto all'interno di uno stabile abbandonato del quartiere Madonna di Campagna a Torino, dove si...

Torino: 6 cuccioli salvati da traffico in palazzoLe forze dell’ordine hanno sgominato un traffico illecito di cani di razza nel quartiere Madonna di Campagna a Torino, salvando sei cuccioli e la...

Contenuti e approfondimenti su Salvati per miracolo a Torino ecco come...

Temi più discussi: Famiglia friulana travolta dalla folla sulla Rambla: Salvi per miracolo; Nicola Ravera Rafele: A 10 anni lessi ’Porci con le ali’, papà provò a incollare le pagine dove c’erano troppe zozzerie; Quelle liti tra Catherine e l’assistente sociale iniziate dopo un blitz; Serie D / Ancona che carattere! Rimonta e vittoria a Giulianova: 1-2.

Escono in barca per una battuta di pesca e non rientrano a casa, salvati dopo 20 ore in mare: Un miracoloUn’incredibile storia che arriva da Clearwater, in Florida (USA). Quattro uomini di 70, 90, 42 e 18 anni sono usciti in barca per una battuta di pesca senza fare rientro a casa. Sono stati ... fanpage.it

MIRACOLO A NISCEMI/ La Madonnina salvata dalle rovine, lo sguardo che non abbandona e accompagna una vitaUna donna è tornata nella sua casa a Niscemi e ha salvato una statuetta della Madonna, il punto fermo anche quando tutto frana sotto i piedi La frana che minaccia di fare scivolare Niscemi dentro un ... ilsussidiario.net

Tra i salvati anche una donna incinta, un bambino di due anni e otto minori.... #migranti #SOCCORSOINMARE #vibovalentia - facebook.com facebook

Naufragio al largo di Lampedusa: 64 migranti salvati, disperso un bambino di due anni x.com