La zia 90enne è stata convocata in Questura dopo che è emerso che avrebbe preparato la torta della vigilia. Mamma e figlia sono morte tra il 27 e il 28 a Pietracatella, nel Molise, dopo aver ingerito ricina. La ricina è stata trovata nel cibo consumato. La ricerca si concentra sulle responsabilità della donna più anziana, sospettata di aver preparato la torta con sostanze velenose.

Mamma e figlia morte avvelenate a Pietracatella, si apre una nuova pista ne paese del Molise dove Antonella Di Ielsi, 50 anni, e la figlia Sara Di Vita, 15 anni, sono morte tra il 27 e il 28 dicembre per un sospetto avvelenamento da ricina. Secondo quanto riportato dall’inviato de La Vita in Diretta, gli investigatori hanno convocato in Questura Isuccia, anziana zia (90 anni) di Gianni Di Vita, per chiarire alcuni passaggi legati alle ore precedenti alla tragedia. La torta Al centro degli accertamenti ci sarebbe anche un dettaglio preciso: la donna avrebbe preparato una torta portata in famiglia la sera del 24 dicembre, durante la vigilia di Natale. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Mamma e figlia avvelenate con la ricina, convocata in Questura la zia 90enne. «Ha preparato la torta della vigilia»

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MAMMA E FIGLIA AVVELENATE, CONVOCATA IN QUESTURA ZIA ISUCCIA: «HA PREPARATO LA TORTA DELLA VIGILIA»

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