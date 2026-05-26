Malvagna Panebianco vince per un soffio | battuta Mungiovino al 51,84%

Notizia in breve

A Malvagna, Nino Panebianco ha vinto le elezioni comunali con il 51,84% dei voti, battendo di poco Rita Mungiovino che ha ottenuto il 48,16%. La vittoria è arrivata con una differenza di circa 200 voti. La competizione si è conclusa con Panebianco che ha mantenuto la guida del municipio, sostenuto dalla lista “La Malvagna che Vogliamo – Panebianco Sindaco”.