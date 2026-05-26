Malvagna Panebianco vince per un soffio | battuta Mungiovino al 51,84%
A Malvagna, Nino Panebianco ha vinto le elezioni comunali con il 51,84% dei voti, battendo di poco Rita Mungiovino che ha ottenuto il 48,16%. La vittoria è arrivata con una differenza di circa 200 voti. La competizione si è conclusa con Panebianco che ha mantenuto la guida del municipio, sostenuto dalla lista “La Malvagna che Vogliamo – Panebianco Sindaco”.
A Malvagna Nino Panebianco resta alla guida del comune. Il candidato sostenuto dalla lista “La Malvagna che Vogliamo – Panebianco Sindaco” si impone con il 51,84% dei voti, superando di misura Rita Mungiovino, ferma al 48,16% con la lista “Per Malvagna – Mungiovino Sindaco”.Lo scrutinio. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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