Bakery Piacenza resiste ma cede al finale | Legnano vince 84-72

La Bakery Piacenza ha combattuto per tre quarti nella partita disputata nella Soevis Arena, ma nel quarto finale ha subito un calo che ha permesso a Legnano di portare a casa la vittoria con il punteggio di 84-72. La squadra ospite ha cercato di rimanere in partita fino alla fine, ma non è riuscita a mantenere il ritmo negli ultimi minuti. La sfida si è conclusa con la vittoria della formazione di casa.

La Bakery Piacenza ha lottato con determinazione per tre quarti nella Soevis Arena, ma il tentativo di tenere il passo con Legnano si è infranto nel finale della sfida, terminata con un punteggio di 84-72 per i padroni di casa. Nonostante le prestazioni individuali di alto livello, i biancorossi non sono riusciti a gestire lo strappo decisivo dei Knights nel tempo conclusivo. L’intensità piacentina e la resistenza dei biancorossi. Il match ha una battaglia serrata fin dai primi minuti, quando Stepanovic ha dato subito slancio alla squadra di casa con due canali da tre punti. La Bakery ha reagito prontamente grazie al contributo di Korlatovic e alle reti di Bocconcelli, mantenendo lo scarto minimo sulla rilevanza di un solo punto.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bakery Piacenza resiste ma cede al finale: Legnano vince 84-72 Bakery Piacenza, lotta e sconfitta in Sicilia: Capo d’Orlando vince 74-70 in un match combattuto fino all’ultimo minuto.La Bakery Piacenza ha sfiorato l'impresa in Sicilia, cedendo di misura a Capo d’Orlando per 74-70 nel venticinquesimo turno del campionato di Serie B... L’Empoli cede nel finale a Padova: la rete di Bortolussi all’84’ condanna i toscaniPADOVA – La trasferta si chiude con una sconfitta di misura per l’Empoli, superato per 1-0 dal Padova nelle battute conclusive dell’incontro.