Roseto crolla al terzo | Rieti vince 89-84

La Liofilchem Roseto ha perso in trasferta contro la RSR Sebastiani Rieti con il punteggio di 89-84. La partita si è conclusa dopo un confronto intenso, durato fino all’ultimo secondo. I punti sono stati distribuiti tra le due squadre durante tutto l’incontro, che si è rivelato equilibrato e combattuto.

La Liofilchem Roseto ha subito una sconfitta sul campo della RSR Sebastiani Rieti, con un punteggio finale di 89-84 che segna la fine di una partita combattuta fino all'ultimo secondo. La gara si è svolta al PalaSojourner in terra laziale, dove i biancoazzurri hanno mostrato grande cuore ma non sono riusciti a completare una rimonta possibile solo a 40 secondi dalla conclusione. Il risultato lascia la squadra abruzzese ferma a quota 10 punti in classifica, con due domeniche di pausa imminenti per recuperare le energie e curare gli infortunati assenti oggi come Laquintana, Sabatino e Timperi. La vittoria di Rieti arriva dopo un terzo quarto decisivo che ha messo in crisi i padroni di casa rosetani, nonostante un primo tempo gestito con costanza dai biancazzurri.