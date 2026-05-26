Allerta gialla per temporali a Parma | rischio rovesci forti e danni

Una allerta gialla per temporali è stata emessa dalla Protezione civile per la provincia di Parma e altre zone dell’Emilia-Romagna. L’allerta è valida dalle 00:00 del 27 maggio alle 00:00 del 28 maggio. Sono previsti temporali con rovesci intensi e possibili danni nella regione. La comunicazione riguarda anche le province di Piacenza, Reggio Emilia, Modena e Bologna.

Nuova allerta meteo in Emilia-Romagna per il rischio temporali. La Protezione civile ha emesso un’allerta gialla valida dalle 00:00 di mercoledì 27 maggio fino alle 00:00 di giovedì 28 maggio che riguarda anche la provincia di Parma, insieme a quelle di Piacenza, Reggio Emilia, Modena, Bologna. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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