Malta 12,5 milioni per l’elettrificazione degli aerei a terra
A Malta sono stati stanziati 12,5 milioni di euro per finanziare l’elettrificazione degli aerei a terra. Sono previsti nuovi pozzetti di servizio a scomparsa nei piazzali, e si stanno valutando tecnologie mobili per le aree con terreno difficile. Le modifiche riguardano l’installazione di sistemi di alimentazione elettrica per gli aerei durante le operazioni di terra e l’uso di soluzioni mobili per facilitare l’accesso in zone complicate.
? Domande chiave Come funzioneranno i nuovi pozzetti di servizio a scomparsa nei piazzali?. Quali tecnologie mobili verranno usate dove il terreno è impervio?. Perché l'Unione Europea ha stanziato oltre cinque milioni di euro?. Come cambierà la rete elettrica nazionale per reggere questi nuovi carichi?.? In Breve Investimento di 5,4 milioni di euro stanziati dall'Unione Europea tramite fondi AFIF.. Installazione di 35 pozzetti di servizio e 20 punti di ricarica entro il 2028.. Costruzione di cinque nuove sottostazioni per gestire una potenza di picco di 7,5 MVA.. Riduzione prevista delle emissioni di anidride carbonica di circa 1.000 tonnellate ogni anno. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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