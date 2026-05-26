Malta 12,5 milioni per l’elettrificazione degli aerei a terra

Notizia in breve

A Malta sono stati stanziati 12,5 milioni di euro per finanziare l’elettrificazione degli aerei a terra. Sono previsti nuovi pozzetti di servizio a scomparsa nei piazzali, e si stanno valutando tecnologie mobili per le aree con terreno difficile. Le modifiche riguardano l’installazione di sistemi di alimentazione elettrica per gli aerei durante le operazioni di terra e l’uso di soluzioni mobili per facilitare l’accesso in zone complicate.