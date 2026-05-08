Scuole superiori 12 milioni di euro per l’assistenza degli studenti disabili

Nelle scuole superiori di secondo grado della Sicilia sono stati destinati quasi 12 milioni di euro per migliorare i servizi di assistenza rivolti agli studenti con disabilità fisiche o sensoriali. La cifra è stata assegnata per rafforzare l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione, con l’obiettivo di supportare meglio gli alunni che necessitano di particolari attenzioni. La misura riguarda le istituzioni scolastiche della regione e si inserisce in un piano più ampio di interventi dedicati all’inclusione.

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Quasi 12 milioni di euro per il potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità fisiche o sensoriali delle scuole superiori di secondo grado della Sicilia. L'assessorato regionale della Famiglia, delle politiche sociali e del lavoro ha.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Report studenti terze medie Valdichiana iscritti alle scuole superiori, propensione verso le scuole superiori del territorioArezzo, 12 marzo 2026 – La rete scuole della Valdichiana ha realizzato, per il quarto anno consecutivo, un’indagine conoscitiva sui flussi in uscita... Regione Campania, pacchetto da 20 milioni di euro per l’assistenza e il trasporto degli studenti con disabilità.La Giunta regionale della Campania, riunitasi il 19 febbraio, ha dato il via libera allo stanziamento di risorse significative destinate al mondo... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Buoni libro 2025/2026, dalla Regione oltre 22 milioni per studenti e famiglie; Alcol come sballo ed evasione per 4,5 milioni di persone: giovani e donne più a rischio; Monza e Brianza: la Provincia gira allo Stato 47 milioni di euro; IA a scuola dal primo giorno di elementari: il piano cinese che coinvolge 200 milioni di studenti. Scuola, dalla Regione 12 milioni di euro per l’assistenza a studenti con disabilitàScuola e inclusione (immagine da Freepik)Scuola e inclusione Quasi 12 milioni di euro per ... msn.com Danni da sisma a scuole e impianti sportivi, 12 milioni per FalconaraCinque edifici scolastici e due impianti sportivi di Falconara Marittima (Ancona) riceveranno circa 12 milioni di euro per interventi strutturali post-sisma, finanziati dalla struttura commissariale g ... ansa.it Buoni Libro per le scuole medie e superiori - a.s. 2026-2027 Apertura delle iscrizioni: Con la Determinazione n. 206 del 29 aprile 2026 del IV Settore è stato approvato l'Avviso di apertura delle istanze per i buoni libro delle scuole medie e superiori - a.s. 202 - facebook.com facebook