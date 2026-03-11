In un periodo di 12 giorni, oltre 43 mila voli sono stati cancellati, lasciando a terra circa 7,5 milioni di persone. Le cancellazioni coinvolgono principalmente rotte dall’Australia e dalla Nuova Zelanda verso l’Europa. I voli sospesi sono legati a un conflitto in Medio Oriente, che ha portato a interruzioni nelle operazioni aeree di diverse compagnie.

Oltre 43 mila voli sospesi e 7,5 milioni di persone sono rimaste a terra. Sono questi i dati che emergono dopo 12 giorni di conflitto in Medio Oriente e la conseguente chiusura dello spazio aereo. Parallelamente, Australia e Nuova Zelanda hanno comunicato l'interruzione di voli per l'Europa con ripercussioni economiche importanti. Le stime Il conflitto in Medio Oriente ha portato alla cancellazione di oltre 43 mila voli, costringendo oltre 7,5 milioni di persone a rinunciare ai propri viaggi. Secondo le stime redatte dal Corriere della Sera sulla base dei dati di settore, più della metà di questi passeggeri aveva prenotato con i cinque principali vettori dell'area, con un danno stimato di almeno 1,6 miliardi di dollari solo per i mancati ricavi dei biglietti gia emessi. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Voli cancellati, 43 mila saltati in 12 giorni: 7 milioni di persone a terra. Stop da Australia e Nuova Zelanda verso l'Europa

Scioperi: da oggi 3 giorni di stop. A Fiumicino 120 voli cancellati, da venerdì sera tocca ai treniDa oggi, fino a sabato, raffica di scioperi nei trasporti : a rischio voli, treni e, in alcune città, anche i bus.

Oltre 5 mila voli cancellati per la chiusura dei cieli in Medio Oriente, è in corso la più grande interruzione mondiale del trasporto aereoSabato 28 febbraio sono stati cancellati 1.800 voli, altri 3.500 domenica. Migliaia di passeggeri a terra, gli hub mondiali di Dubai e Doha restano deserti ... corriere.it