Il 25 maggio 2026, Belen Rodriguez ha avuto un malore nella sua abitazione a Brera, Milano. Durante l’episodio, si sono sentite urla provenire dall’appartamento, e alcuni vicini hanno chiamato i soccorsi. La showgirl è stata trasportata in ospedale per le cure del caso. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle sue condizioni di salute.

Il 25 maggio 2026, Belen Rodriguez ha vissuto un momento drammatico nella sua abitazione a Brera, Milano. I vicini, allarmati da grida di aiuto, hanno contattato le forze dell’ordine, portando la showgirl a essere ricoverata in ospedale. La situazione ha riacceso l’attenzione sulle sue difficoltà psicologiche, già emerse in passato. Scopriamo nel dettaglio cosa è accaduto. Totti e Ilary Blasi, divorzio imminente: la situazione economica Un episodio preoccupante nella vita di Belen. Negli ultimi anni, Belen Rodriguez ha affrontato sfide significative legate alla sua salute mentale. Dopo aver parlato di attacchi di panico e depressione in un’intervista, questo nuovo episodio ha sollevato preoccupazioni tra i fan e i media. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Malore per Belen Rodriguez: urla, intervento dei vicini e ricovero in ospedale

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