Lunedì mattina, una donna è stata soccorsa in un palazzo di Milano, nel quartiere di Brera, dopo aver accusato un malessere all’interno della propria abitazione. Secondo fonti locali, vicini hanno sentito richieste di aiuto e hanno chiamato i soccorsi. La donna è stata portata in ospedale per accertamenti. Non sono stati forniti dettagli sulle sue condizioni o sulle cause del malessere.

Una nuova preoccupazione riguarda Belen Rodriguez. Secondo quanto riportato dal Quotidiano Nazionale, ieri mattina, lunedì 25 maggio, la conduttrice sarebbe stata soccorsa in un palazzo nel cuore di Milano, in zona Brera, dopo un presunto malessere avvenuto all’interno della sua abitazione. Tutto sarebbe iniziato poco dopo le 7, quando da uno stabile si sarebbe sentito un grido d’aiuto: “Aiuto, aiutatemi”. A quel punto uno dei residenti avrebbe deciso di contattare il 112, facendo scattare l’intervento dei soccorsi. Stando al racconto del quotidiano, Belen Rodriguez si trovava in casa, con la porta chiusa a chiave. Sul posto sarebbero arrivati ambulanza, polizia e vigili del fuoco, questi ultimi pronti a forzare l’ingresso dell’appartamento per permettere ai sanitari di intervenire. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - “Aiuto, aiutatemi!”. Paura per Belen Rodriguez: l’allarme dei vicini e subito in ospedale

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